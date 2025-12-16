¡Ö¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¡×»É½ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢HKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬àÈáÄË¤ÎÁÊ¤¨á¡¡SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¹¤¬¤ë
»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡14Æü¸á¸å5»þ¤´¤íÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ü¥¹¡¦¥¤¡¼¥¾¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¶á¤¯¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤éÃË½÷2¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢HKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÎÂÀ¥Îë²í(¤ä¤Ê¤»¡¦¤ì¤¤¤¢¡¢19ºÐ)¤¬X¤Ç¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÂÀ¥¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Î³§ÍÍ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿2Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤È¤È¤â¤ËÊ°¤ê¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹ï¤âÁá¤¯Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ïÅöÆü¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ #¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ 2ÆüÌÜ¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï°ìÈÖÉÔ°Â¤À¤í¤¦¤Ë¡¢Åê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÌþ¤¨¤ë½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÎÂÀ¥¤òµ¤¸¯¤¦¤â¤Î¤ä¡¢¡ÖÎë²í¤Á¤ã¤ó¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£