Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡© ÃË½÷500¿Í¤Ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¡×Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é6³ä¤Ï²È¤Ç²á¤´¤¹¤ÈÈ½ÌÀ
¡¡¡Ö¿²Àµ·î¡×ÇÉ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡© Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤¬»Å»öËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¸ø³«
¡¡Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤¬¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÍ¿¦ÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤È»Å»öËþÂÅÙ¤ÎÁê´Ø¡×Ä´ºº¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥â¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×¡Ö¿²Àµ·î¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¯¥í¥¹Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¿²Àµ·î¥â¡¼¥É¡×¤Î¿Í¤Ï»Å»öËþÂÅÙ¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½é·Ø¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥â¡¼¥É¤Ï¡©¿²Àµ·î¤Î¿Í¤Ï»Å»öËþÂÅÙ¤âÄã¤¯¡¢½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤Ï»Å»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê·¹¸þ
¡¡º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥â¡¼¥É¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ·îÃæ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¿Í¤Ï»Å»ö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¿²Àµ·î¤Î¿Í¤Ï»Å»ö¤â¾Ã¶ËÅª¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¡£
¡¡Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³µÜ·òÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë25ºÐ¡Á59ºÐ¤Î´ûº§Í¿¦ÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤È»Å»öËþÂÅÙ¤ÎÁê´Ø¡×Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
※本資料に含まれる調査結果は引用・転載可能です。ご掲載頂く際は、必ず『※ミズカラ調べ』 と明記下さい。
º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥â¡¼¥É¤Ï¡©
¡¡¤ªÀµ·î¤ò¶´¤ó¤ÀÇ¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÎãÇ¯1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎOFF¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¤ªËß¤ÈÊÂ¤ó¤Çµ®½Å¤ÊÏ¢µÙ´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤½¤Î²á¤´¤·Êý¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ìó6³ä¤¬¼Â²È¤Ê¤É¤Ç²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤ä²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¿²Àµ·î¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤È²óÅú¡£
¡¡¤Þ¤¿4¿Í¤Ë1¿Í¤Ï½é·Ø¤Ç¤ä½éÇä¤ê¡¢¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È²óÅú¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â»Å»ö¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦¿Í¤â14%Â¸ºß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÆÉ½ñ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æº¹¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï1.8%¤È¤«¤Ê¤ê¾¯¿ôÇÉ¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿²Àµ·î¥â¡¼¥É¤Î¿Í¤Ï¡¢»Å»öËþÂÅÙ¤âÄã¤¤·¹¸þ
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥â¡¼¥É¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ë¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤¤Û¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È¡Ö»Å»öËþÂÅÙ¡Ê¥ï¡¼¥¯¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤ò¥¯¥í¥¹Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿²Àµ·î¥â¡¼¥É¤Î¿Í¤Ï»Å»öËþÂÅÙ¤âÄã¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÇ¯¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë»Å»ö»þ´Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤äµ¤Ê¬¤¬OFF´ü´Ö¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¡¡¦Ä´ººÌ¾¡§¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤È»Å»öËþÂÅÙ¤ÎÁê´Ø¡×Ä´ºº
¡¡¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§25¡Á59ºÐÃË½÷¡¦Í¿¦¼Ô 500Ì¾¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
¡¡¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¡¡¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨É½/¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¿ô»ú¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
