長引く物価高の対策で、県が新たな予算を提案します。県は、市町村が発行するプレミアム商品券の支援などを含む、428億6800万円の補正予算案を開会中の県議会12月定例会に追加で提案すると発表しました。



県の財政課は、16日午後、会見を開き、開会中の県議会の12月定例会に追加で補正予算案を提案すると発表しました。補正額は428億6800万円で平成以降、2番目に大きな規模となっています。合わせて56の事業がありますが、全て国が進める総合経済対策に対応しています。主なものとして、市町村が行う、プレミアム商品券の発行支援に23億7400万円を計上しています。





（県財政課・陸川 諭課長）「市町村が実施する、プレミアム商品券や電子クーポン、購買を伴わないような給付型の商品券、オコメ券など。各種の施策に要する経費も県としても補助するというものです」県内43の市町村すべてが発行しても賄える予算を確保しているということです。この他、生活者のガスや電気料金の負担を軽減するための事業に12億4700万円が盛り込まれています。追加の補正予算案は、今月19日の閉会日に提案するということです。