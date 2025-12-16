警察に届いた「落とし物」の中にはクジャクやイグアナなどちょっと珍しい動物もあります。その裏側で、命を支えている人たちがいます。



■竜之介動物病院・紱田竜之介 院長

「これは高速道路で落ちていたブタです」



ケージに入ったブタに、動物園で見かけるようなクジャクまで。実は全部、警察に届けられた「落とし物」なんです。3か月たって飼い主が見つからない場合は殺処分されることもある中、熊本市の竜之介動物病院は警察署で飼育できない動物を預かり、保護を続けています。



2006年頃からこれまでに受け入れた動物の数は80を超えていて、この日は県警から感謝状が贈呈されました。ただ長く飼い続ける中で悩みも。



■紱田竜之介院長

「食事とか世話辺りが、病院の自費だから、数が多いと結構お金がかかる」



動物の飼育にかかるエサや環境整備の費用は全て病院が負担しています。20年近く保護されているニホンザルが食べる果物は、1日約500円分。さらに約30匹いるカメは食欲旺盛な夏になると食費が1か月で数万円にのぼることも…



■紱田竜之介院長

「他県では殺処分になりますよ。警察の方も大変だし、私たちもこれ以上増えるとなかなか難しいと思います。むやみに（動物を）拾うのもちょっと考えた方が良い。最後まで面倒見るか、最後まで面倒見る人を探してもらうかというふうにしないと」



行き場を失った動物たち。動物病院は当面の間世話を続けるということです。

