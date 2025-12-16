1日約27万人が利用する名鉄名古屋駅。ピーク時は2分おきに電車がやってきます。

【写真を見る】乗るのに迷う“迷駅”と呼ばれることも…再開発計画では線路の数を2本から4本に増やす予定だった名鉄名古屋駅 一転｢未定｣に愛知･大村秀章知事｢極めて残念｣

（名鉄名古屋駅アナウンス 2023年取材）

「次に参りますのは46分発、準急中部国際空港行き。4両で参ります」

同じホームから行き先の異なる電車が次々に出発するため、乗るのに迷う“迷駅”と呼ばれることも。



名鉄が打ち出していた再開発計画では、この名駅の線路も2本から4本に増やすことになっていたのです。しかし、その再開発計画はスケジュールが「未定」に。

突如、入札辞退の申し出が…

（名古屋鉄道 髙粼裕樹社長）

「電車を動かしながら行う非常に難しい工事。相当技術レベルが高くないとできない」



人材確保が難しくゼネコングループから突如、入札辞退の申し出があったのです。



（髙粼社長）

「半導体やデータセンターなどの工事が進んでおり、そちらは活況であると。（受注時の）リスクの大きさが比較されたのではないか」

愛知･大村知事「期待していたプロジェクト。極めて残念」

“迷う駅”「名駅（迷駅）」からの脱却は、愛知県にとっても…



（愛知・大村秀章知事）

「名古屋の都市力をあげていくという意味で、大変期待をしていたプロジェクト。極めて残念。インフラ部分の行政としての応分の負担・補助はやっていきたい」

名古屋駅前の名鉄百貨店は予定通り来年2月に閉店しますが、名鉄グランドホテルや名鉄バスセンターは、来年3月の営業終了予定が「未定」に変更されています。