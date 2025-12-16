調理中の食材がよく見えるノンフライヤー「EPEIOS ガラスホットフライヤー」
EPEIOS JAPANは12月15日、油を使わず調理できるノンフライヤーの新製品「EPEIOS ガラスホットフライヤー」を発表した。透明なガラス製容器に食材を入れて調理する仕組みで、食材の状態を外からしっかり確認できるのが特徴。価格はオープンで、予想実売価格は19,860円。すでに販売中。
調理中の食材がよく見えるノンフライヤー「ガラスホットフライヤー」
高温の熱風を循環させることで油を使わず揚げ物調理が可能なノンフライヤー。これまでのノンフライヤーとは異なり、耐熱ガラス製の容器を採用したのが特徴で、焼け具合や仕上がりをしっかり確認しながら調理できる安心感がある。ガラス容器は4Lと1.5Lのサイズ違いで2つ付属する。
本体を上に取り外せば食材にアクセスできる
本体の調理ユニットとガラスボウルは分離して収納できる
本体の調理ユニットとガラスボウルは分離して収納できるので、じゃまにならない。
本体サイズは294×272×250mm、重さは約4.6kg（いずれもガラスボウル大装着時）。
