秋元康総合プロデュース「22/7」 3期生オーディション終幕！新メンバー8名は「22/7_the 3rd」として活動決定！第一弾楽曲『命の続き』配信＆ソロPV公開スタート

秋元康総合プロデュースによるデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7（ナナブンノニジュウニ）」は、グループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催。12月13日（土）放送の冠番組『22/7計算外 season2』（TOKYO MX・BS11／毎週土曜23:00〜）にて、オーディション最終審査を通過した3期生8名の加入が発表された。

新メンバーは、折本美玲、北原実咲、黒崎ありす、橘茉奈、桧山依子、三雲遥加、南伊織、吉沢珠璃の8名。合格発表にあわせて、3期生単体の新アーティスト写真も公開された。

さらに、新メンバーは22/7本体での活動に加え、「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」として、3期生のみでの活動を行うことも決定した。

また「22/7_the 3rd」の活動の第一弾として、3期生8名のみで歌唱した『命の続き』の新録音源がデジタル配信開始。本楽曲は、オーディション課題曲としても使用された22/7の珠玉の一曲で、独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではの新たな表現力を提示する楽曲に仕上がっている。

あわせて、3期生メンバー8名分のソロプロモーションビデオを順次公開中。第一弾として、オーディション審査員による総合評価1位で通過し、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集める吉沢珠璃の映像が公開された。

本オーディションは、「主人公募集」をテーマに約4か月にわたり実施。特別審査員として元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を迎え、さらに22/7総合プロデューサー・秋元康氏が課題曲『あちこちに残された走り書きの意味』を書き下ろすなど、大きな注目を集めてきた。

合宿審査を含む全5回の審査を通じて、歌唱、声優演技、ダンスなど、“声優アイドル”としての総合的な実力を審査。最終審査では、自己PR、個人歌唱、独白演技を通して、候補生一人ひとりの表現力と覚悟が問われた。

また3期生メンバーによる公式X等の関連SNSアカウントも開設された。ここから始まる彼女たちの新たな物語とパフォーマンスに、乞うご期待！

＜22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）＞

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXが手がける声優アイドルプロジェクト「22/7」に、2025年12月より加入した3期生8名による活動名。

約4か月にわたるオーディションを通じ、特別審査員の柏木由紀、竹達彩奈らから、歌唱力・演技力ともに高い評価を受けた実力派メンバーで構成されている。

「22/7_the 3rd」の活動の第一弾として、3期生8名のみで歌唱した『命の続き』新録音源をデジタル配信スタート。

本楽曲は、オーディション課題曲としても使用された22/7の珠玉の一曲。独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではの新たな表現力を提示する。

メンバーのなかでも、審査員による総合評価1位で通過した吉沢珠璃（よしざわじゅり）は、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集めている。

●配信情報

22/7_the 3rd

「命の続き」

デジタル配信



配信リンクはこちら

https://227.lnk.to/Inochinotsuzuki

22/7_the 3rdソロプロモーションビデオ

第一弾「吉沢珠璃」

https://youtube.com/shorts/8OTGtmUmscA

