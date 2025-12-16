12月16日 発表

サイコムは12月16日、全製品の受注を一時停止すると発表した。

受注の停止は注文数の増加を受けたもので、想定を大きく上回る注文を受け、ユーザーへの対応品質を維持するためゲーミングPCを含む全製品の受注が停止する形となった。

製品製造およびユーザーサポートについては通常通り対応を行なっており、受注再開は12月19日15時頃を予定している。

【重要なお知らせ】

ご注文増加に伴う一時受注停止のお知らせ



現在、想定を大きく上回るご注文をいただいており、お客様への対応品質を維持するため、全製品の受注を一時停止いたします。

ご検討中のお客様には大変申し訳ございません。



受注再開は 12月19日（金）15:00頃を予定しております。… - BTOパソコンのサイコム -The Sycom Craftsmanship- (@sycom_jp) December 16, 2025