「今日好き」河村叶翔、“ブリーチ3回”金髪イメチェン披露「別人みたい」「イケメンすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が12月15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーにする様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身イケメン「別人みたい」ファン衝撃の金髪イメチェン
河村は「ブリーチ3回して髪色変えました」とつづり、美容院でのセルフショットを複数公開。ブリーチの途中でのショットのようで、明るい茶髪から色の薄い金髪へと変化する様子が捉えられており「何色でしょう！髪の毛は傷んでるけど元気ピンピンです」と投稿を結んでいる。また、鏡にうつったスマホの裏には、恋人・相塲星音との2ショットプリクラも見える。
この投稿に、ファンからは「めちゃめちゃかっこいい」「別人みたい」「これからまた色が変わるのかな」「雰囲気全然違う」「イケメンすぎる」「髪色楽しみ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
◆河村叶翔、新ヘアカラー披露
◆河村叶翔の投稿に反響
