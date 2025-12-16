堀北真希の妹・奈々未「最近の得意料理」手作りの豚角煮公開「ホロホロで美味しそう」「盛り付けおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が12月16日、自身のInstagramを更新。手作りの豚の角煮を公開した。
【写真】堀北真希の31歳妹「お店みたい」と話題の手作り料理
自身の料理を掲載しているアカウントで、奈々未は「最近の得意料理、豚の角煮登場率高めです」とつづり、小鉢に盛られた豚の角煮を公開。「たっぷり作って次の日の角煮は角煮丼に 2日目も味が沁みて美味しいんだよね」と明かしていた。
この投稿にファンからは「ホロホロで美味しそう」「お店みたいで盛り付けおしゃれ」「料理上手」「食べ応えありそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀北真希の31歳妹「お店みたい」と話題の手作り料理
◆奈々未、手作りの角煮公開
自身の料理を掲載しているアカウントで、奈々未は「最近の得意料理、豚の角煮登場率高めです」とつづり、小鉢に盛られた豚の角煮を公開。「たっぷり作って次の日の角煮は角煮丼に 2日目も味が沁みて美味しいんだよね」と明かしていた。
◆奈々未の投稿に反響
この投稿にファンからは「ホロホロで美味しそう」「お店みたいで盛り付けおしゃれ」「料理上手」「食べ応えありそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】