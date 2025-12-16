ÍÓÊ¸³Ø¡¢m-flo¡¢HANA¡¢Creepy Nuts¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°ìµó½¸·ë¡ÖSpotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-¡×¥ì¥Ý¡¼¥È
À¤³¦¤Ç7²¯1300Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Spotify¤¬2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí³ç¤¹¤ëSpotify½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSpotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-¡×¤òÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ïm-flo¡¢Creepy Nuts¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤Âå¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°ã¤¦6ÁÈ¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Éº£¡É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ï£¡¹¤¿¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁá¡¹¤È¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ÖSpotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-¡×¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊÁ´65ÅÀ¡§µ»öÌ¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Ë
ÍÓÊ¸³Ø
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ìó8000¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÃæ¡¢¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍÓÊ¸³Ø¡£2025Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ¼¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢2025Ç¯¤òÁí³ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥à¡¦Âç°æ°ì×½¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥à¤Ë¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤ÎÏÄ¤ó¤À¥Ù¡¼¥¹¤¬¾è¤ë¡£±öÄÍ¥â¥¨¥«¤È²ÏÀ¾¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ø¥ô¥£¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBurning¡×¡£ÍÓÊ¸³Ø¤ÎÌ¾¤ò³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤²¤¿³Ú¶Ê¤À¡£ÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë±öÄÍ¤È²ÏÀ¾¤Î²Î¤¬¾è¤ê¡¢½ÅÁØÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè2´ü¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ömore than words¡×¤òÈäÏª¡£1ÈÖ¤Þ¤Ç²Î¤¤¡¢±öÄÍ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£º£Ç¯¤ÏSpotify¤â·È¤ï¤Ã¤¿¹ñÆâºÇ⼤µ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ⾳³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¡Ömore than words¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö³Ú¶Ê¾Þ¡¢²Ã¤¨¤ÆºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¡õ¥·¥ã¡¼¥×¤Ê²»Áü¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
ÍÓÊ¸³Ø
±öÄÍ¥â¥¨¥«
²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«
±öÄÍ¥â¥¨¥«¡¿²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¡¿Âç°æ°ì×½
¥»¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏSpotify¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÂÎ¸³¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Number_i¤Î¡Öi-mode¡×¡¢HANA¤ÈÆ±¤¸¤¯BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëAile The Shota¤ÈBE:FIRST¤ÎSOTA¤ÈMANATO¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈShowMinorSavage¤Î¡ÖOcean¡×¡¢DOMOTO¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ÎSpotify¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Î®¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Number_i¡¢Vaundy¡¢HANA¡¢Creepy Nuts¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤é¤¬¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Î2025Ç¯¤ËºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤ª¤è¤Ó¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖSpotify¤Þ¤È¤á 2025¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿µÇ°¤ËWrapped¥±¡¼¥¡Ê¥±¡¼¥·¿¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ë¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤â±Ç¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
m-flo
2ÈÖ¼ê¤Ïm-flo¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢Y2K¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤³¤³¿ôÇ¯ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Éº£¡É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£ÂåÉ½¶Ê¡Öcome again¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤«¤±¡¢LISA¤¬¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£LISA¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿VERBAL¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£Æü¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Þ¤¹¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ì¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¡¢Crystal Kay¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖREEEWIND!¡×¤À¡£¿ð¡¹¤·¤µ¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¡£YOSHIKA¤È¤ÎÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¡Ölet go¡×¡¢melody.¤È»³ËÜÎÎÊ¿¤È¤Î¡Ömiss you¡×¤ÈÂåÉ½¶Ê¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£melody.¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤È»³ËÜÎÎÊ¿¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê²ÎÀ¼¡¢VERBAL¤Î¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¡ùTaku Takahashi¤ÎÎ®Îï¤Ê¥Ó¡¼¥È¡£melody.¤È»³ËÜÎÎÊ¿¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼î¶Ì¤Î²Î¤òº®¤¼¹ç¤Ã¤¿¡£Á´4¶Ê¡£¤¹¤Ù¤ÆÌó20Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢NewJeans¤äXG¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿³Ú¶Ê·²¤¬¤¤¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¼Â´¶¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
m-flo
Crystal Kay
YOSHIKA
melody.¡¿»³ËÜÎÎÊ¿
HANA
3ÈÖ¼ê¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯¤ÎSpotify¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×ÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿HANA¡£º£²Æ¤Î½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢Î®Îï¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¡ÖTiger¡×¡£°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¡£CHIKA¤¬Î¾¼ê¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤í¡¡run away¡×¤È²Î¤¦»Ñ¤ÏÇÆ²¦¤µ¤Ê¤¬¤é¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê²Î¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤éYURI¤¬¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢CHIKA¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë¥À¥ó¥¹¡£¡Ö¿·¶Ê»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖNON STOP¡×¤ò½éÈäÏª¡£7¿Í¤¬ºÇ¶¯¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤Ç¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡ÖNON STOP¡×¤Î°ìÀá¡Òbigger than Fuji¡Ó¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÉÙ»Î»³¤òÌÏ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤ê¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢NAOKO¤¬¡Ö¡Òbigger than Fuji¡Ó¤¬¡É¥á¥¬¥ÍÉõ¤¸¡É¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶õ¼ª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£CHIKA¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë7ÂÐ1¤ÇÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¶Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÖROSE¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
HANA
HANA
HANA
HANA
Creepy Nuts
4ÈÖ¼ê¤ÏCreepy Nuts¡£R-»ØÄê¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÍÙ¤ë½àÈ÷¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë½àÈ÷¡¢Áû¤°½àÈ÷¡¢¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²¶¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¤«¤é¤Ê¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤É¤ì¤À¤±¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ä¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤ÉÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ödoppelgänger¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤Ø¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î»ØÀè¤ò»ý¤ÄÃË¡¢DJ¾¾±Ê¡ª¡×¤ÈÆüËÜ»°Ï¢ÇÆ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦R-»ØÄê¤¬ÁêËÀ¤ò¾Ò²ð¡£DJ¾¾±Ê¤¬¸«»ö¤Ê»Ø¤µ¤Ð¤¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£Spotify¤Ç2024Ç¯¡Ò³¤³°¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¡Ó1°Ì¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌö¤é¤»¡¢R-»ØÄê¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊSpotify¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²¿²ó¤Ç¤âÀ¸¤ÊÖ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2025Ç¯¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤òÈäÏª¡£¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Ç¹ñÆâ¥É¡¼¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹²¦¼Ô¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
Creepy Nuts
R-»ØÄê
DJ¾¾±Ê
Creepy Nuts
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
5ÈÖ¼ê¤Ïº£Ç¯¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âHANA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÌö¤·¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤¹¡£Å´ÊÉ¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë·ý¤Î¸ú¤¤¤¿²ÎÀ¼¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡£¥À¥ó¥µ¡¼4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£¡ÖNo No Girls¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖNG¡×¤À¡£¡Ö»ä¤¬Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤ó¤À¤í¡ª¡×¤ÈÀ¨¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡ÒÀ¤³¦¤ò²ó¤¹»ä¡Ó¤È¥¹¥Ô¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬½É¤ë¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÖSAD SONG¡×¤Ø¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾¸¤ò¸þ¤±¤ÆÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Öº£¾¸¤ò¸«¤»¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë²Î¤Ë¾ð´¶¤ò¾è¤»¡¢¡Ö¤³¤Î»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤³¤Î°¦¤À¤±¤Ï»Ä¤Ã¤Æºé¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò»þÂå¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤¿¤é¤·¤á¤¿¡ÖÈþ¿Í¡×¤ÇÂ¿Âç¤Ê¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤òÀ¸¤ß¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¼«¿È¤Î¡ÉWORK HARD¡É¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¡ÖWORK HARD¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶¯¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
¥È¥ê¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Õ¥§¥¹¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¾þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ç¤«¤Ç¤«¤È¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥´¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£»³¸ý°ìÏº¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½Ëº×´¶¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ïµ®½Å¤À¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¡¢»³¸ý¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡Ö²ø½Ã¡×¤Ø¡£Spotify¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Spotify¤ÎÇÛ¿®½éÆüºÆÀ¸²ó¿ô¹ñÆâÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£²¬ºê±ÑÈþ¤ÎÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¸°È×¤äÁð´¢°¦Èþ¤È´ä»û´ðÀ²¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬³Ú¶Ê¤Î¿ÀÈëÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»³¸ý¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê²Î¤òºÇ¸å¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Îò»ËÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤À¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬ÍÉ¤ì¤ë³¤ÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤¬±Ç¤ëÃæ¡¢»³¸ý¤¬²ÚÎï¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤·¡¢Â¿¹¬´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡¡¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡×¤È¤¤¤¦²Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÏÓ¤¬º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£»³¸ý¤¬¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤òSpotify¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê²»³Ú¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëSpotify¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò²»³Ú¤Ç¿¼¤¯·Ò¤°¤È¤¤¤¦Spotify¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¡áÀÐ¸¶ÂÁ°ì¡¿À¥Ç½·¼ÂÀ
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
