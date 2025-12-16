７月に結婚を発表した格闘家の武尊と妻でタレントの川口葵が１６日、都内で「アバター ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン 監督、１９日公開）の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登壇した。

「アバター」シリーズが大好きだという武尊は「今回で第１章完結になると聞いた。僕も次の試合で引退で、格闘家としての第１章も完結するので、同じようなタイミングで映画を見れること、すごく嬉しく思ってます」と目を輝かせた。川口も「今回の映画のテーマが家族愛ということで、私自身も今年結婚して家族ができたというのもあって、（自分と）重ねながら目に焼き付けたいと思います」と心待ちにしている様子だった。

今作の注目ポイントについて武尊は「アバターといえば戦闘シーンだったりアクションシーン。迫力があって、いつも楽しませてもらってる。僕も新しい家族ができたので、身近な守る（べき）人たちのために戦う姿を見て、パワーをもらって帰りたいと思います」とうなずいた。

今作は、全世界歴代興行収入ランキング１位の名作「アバター」の最新作。この日は、映画の上映を盛り上げようと、日本版声優や豪華ゲストら総勢２０名が登場した。