TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

12月17日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・空気冷たく洗濯物乾きにくい
・週末は季節外れの暖かさに
・関東あすは雲多くヒンヤリ