俳優の新木優子さんが自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 新木優子 】32歳の誕生日を報告 「友人のサプライズに涙が出てきた」遠方から帰国した友人の祝福に感動





新木さんは「32歳になりました‼︎」と誕生日の報告から始め、「31歳もたくさんの素敵な作品に参加することができて楽しく充実した１年でした」と1年を振り返りました。







投稿された写真には、ピンクとオレンジの花で構成された華やかな花束を抱えた新木さんが映っています。テーブルには「Happy Birthday Yuko」と書かれた皿の上に、キャンドルが灯されており、温かい雰囲気の中で撮影された様子がうかがえます。







新木さんは「毎年友人が祝ってくれる誕生日は、今回も楽しく充実な1日でした」と友人たちからの祝福に感謝し、「遠くからサプライズで帰国してくれた友達もいて思わず涙が出てきたり。本当に幸せだなと...ありがとう...」と特別な驚きに感動した様子も伝えています。







ファンに向けては「いつも応援してくださる皆様。心からありがとうの気持ちでいっぱいです‼︎」と感謝の意を示し、「また皆さんと会えるイベントがあったら良いなぁ... そんなイベントができるように頑張ります」と今後の活動への意欲も語っています。







この投稿に、「ワンピースとってもお似合いです…」「お誕生日おめでとうございます」「幸多き、一年になります様に…」「輝ける場所と人で溢れますように！！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】