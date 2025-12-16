上野のパンダ「1分ルール」に長蛇の列　50年超ぶり「パンダゼロ」に…和歌山では“ひと工夫”

最低気温が3.3度と震える寒さとなった16日朝の東京都心。

上野動物園には、開園前から多くの人の姿がありました。

皆さんのお目当ては、やはり2頭の人気者パンダ。

しかし、その思いは複雑なようです。

訪れた人は「（返還が）1カ月も前倒しになったので、ちょっと心の整理がまだついてないです」「パンダは今のところ生活の一部、ここに来るのは日常生活みたいなところなので」と話しました。

2026年1月に、中国へ返還されることが発表された双子のジャイアントパンダ。

ササの葉をおいしそうに食べる「レイレイ」。

訪れた人は、そのかわいらしい姿をカメラに収めていました。

16日から自由観覧ではなく、1人1分程度の時間内での観覧に変更。

その短い時間でも、しっかりとパンダの姿を目に焼き付けていました。

東京・上野動物園で2021年に生まれ、現在4歳の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。

2026年1月に2頭が返還されると、1972年に日中国交正常化を記念して「カンカン」と「ランラン」が来日して以来、約50年ぶりに国内にいるパンダの数がゼロに。

パンダの返還に別れを惜しむ声が聞かれたのは、パンダの街・上野です。

「イット！」取材班が訪れたのは、店内がパンダ一色のカフェ「Cafe NIKI」。

店自慢の一杯は、ふんわりとした泡の上に双子のパンダが描かれたカプチーノです。

上野パンダ専任大使・二木忠男さん：

パンダこそ上野の看板役者なんです。だからパンダがいて上野の街が潤う。見てると笑顔になるし、何よりも日中友好の架け橋、大事な看板役者。

パンダがひと足先に中国に返還されたのは、和歌山県のアドベンチャーワールド。

2025年6月の返還前には、街にはパンダがあふれていて多くの人が訪れていましたが、返還後は空から見ても一目瞭然です。

パンダが姿を消してから約2カ月。

“パンダロス”を逆手に取り、パンダが過ごしていた場所に特別に入ることができるイベントがスタート。

パンダがいた場所に入れるとあって、思い出に浸りながら過ごせると好評でした。

上野動物園によると、12月23日からはウェブでの申し込みが必要となり、観覧の最終日は2026年1月25日ということです。