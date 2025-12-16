2025年12月、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネルを更新。最新VR施設を楽しむ様子を公開した。

【写真】「めちゃイケ感」がスゴい 江頭2:50のYouTubeチャンネルに出演したナインティナイン

今回江頭がやってきたのは、『TYFFONIUM お台場』というVRが体験できるアート・エンターテインメントシアターだ。さらに今回はドッキリ企画となっており、お笑いコンビ・ナインティナインが体験中に登場する、というものになっている。江頭がVRを体験しているなか、さっそくナインティナインの2人が登場。江頭は2人にまったく気づいていないようで、VRを楽しんでいるようだ。

江頭はナインティナインと『めちゃ2メチャってるッ!』（FOD）で現在共演しており、岡村のことをうんこ呼ばわりしていたようだ。今回岡村は、そのトレードマークであるうんこ帽子を江頭に返しにきたという。岡村に気づいた江頭は思わず崩れ落ち、「もういいんだよお前ら」「帰れよ」と江頭節が炸裂。そしてパンツを脱いで大暴れした後に、江頭の家で食事をすることに。

3人はスーパーで買い出しをして、江頭の家へ。岡村は7年ぶり、矢部は初訪問となるようで、お酒を飲み交わしながら昔話に花を咲かせる様子を見せた。宅飲みの様子は、次回の動画で見せてくれるようだ。

今回の動画に視聴者からは「青春だったよ」「最高やん」「めちゃイケ感凄いな」といった声が集まった。

（文＝向原康太）