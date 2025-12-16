桃園空港第3ターミナル、到着便を初受け入れ 年末の正式供用開始目指す／台湾
（桃園空港中央社）桃園国際空港の運営会社は15日、試験運用中の第3ターミナル北側コンコースに到着便を初めて受け入れた。この日は3便が北側コンコースに到着した。1人目の入境者となった旅行者の男性は、第3ターミナルの美しさや先進性、設備の真新しさを称賛した。陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は年末の正式供用開始を目指す考えを示した。
北側コンコースは今月1日に試験供用が開始された。これまでは出発便のみの運用としており、14日までに計122便、2万6000人余りが北側コンコースを利用した。
北側コンコースに到着した最初の便となったのは、フィリピン・クラーク空港発のスターラックス（星宇）航空便。乗客には到着後、陳氏や空港運営会社の楊偉甫（よういほ）董事長（会長）から限定版のスナック菓子が配られた。
第3ターミナルはメインビルの供用が開始されていないため、北側コンコースを利用する乗客は、第2ターミナルで搭乗手続きや出入境審査、手荷物の受け取りなどを行うことになる。
フィリピンから訪台した旅行者は、北側コンコースから第2ターミナルの手荷物受け取り所までの所要時間は10分余りで、それほど負担ではなかったと話し、新ターミナルの供用に立ち会えたことを喜んだ。
（呉睿騏／編集：名切千絵）
