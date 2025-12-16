防犯カメラが犯行の様子を捉えていました。新潟市の無人販売店で、商品のスイーツなどが盗まれる被害が相次いで発生しました。警察は窃盗事件として捜査しています。



新潟市西区の無人のスイーツ販売店に設置された防犯カメラの映像。

12月11日、1人の人物が冷凍庫にある商品を次々と手にしカバンの中に入れていきます。そして･･･店にはセルフレジが設置されていますが、精算をせずに立ち去っていきました。



■Gozzo de sweets 永井克幸代表

「バッグに入れて歩いてレジも何もせずに帰っていった。(Q.女性が入った日時に支払いは？)なかった。」



12月11日の店の精算履歴を確認すると、この人物が立ち去った時間に精算はありませんでした。さらに、翌日の朝にも･･･商品を手に取りセルフレジに近づきますが、またもレジで精算せずに店をあとにしました。



オーナーの永井さんによると2日とも同一人物と見られていて、11月に入り複数回来店が確認されていますが、すべて精算が確認されていないと言います。



■Gozzo de sweets 永井克幸代表

「やっぱり無人というお店に関して、お客さんとの信頼関係があってできる店だと思っている。残念な気持ちが一番ですよね。」



さらに、12月11日の午後、今度は別の人物が店に入ってきます。商品をカバンに入れてレジの前に向かいますが、精算せず退店しました。



万引きの被害額は2人で少なくとも約1万5000円。永井さんは12日に警察に被害届を提出しました。



■Gozzo de sweets 永井克幸代表

「痛手ですね。当店以外でも有人・無人に限らずいろんな店舗があるが、(報道通じ)こういった犯罪を少しでも減らすことにつながればいい。」



警察は、窃盗事件として捜査しています。