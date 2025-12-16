球団史上最大の戦力補強で飛躍の3年目を目指します。プロ野球2軍「オイシックス新潟アルビレックスBC」が16日、元NPB選手の新入団会見を行いました。



■オイシックス新潟アルビレックスBC 池田拓史球団社長

「過去最高に我々としては注力してこれだけの布陣をそろえた。」



16日行われた元NPB選手4人による新入団会見。選手兼打撃コーチとしてオイシックスに加入する元広島の松山竜平は、若手への指導はもちろん自身も打点にこだわり勝利に導くバッティングをしたいと意気込みます。



■オイシックス新潟アルビレックスBC 松山竜平(40)

「チームをしっかり底上げできるように、僕自身も選手としてチームのために力になれるように新潟で暴れていきたい。」



そして、元楽天で最速153km/hの右腕・宮森智志。

元オリックスで幼稚園のころ新潟に住んでいたという井口和朋。

さらに、元日本ハムで武田勝監督の引退試合にプロ初登板した縁がある石川直也。



3選手はこれまでリリーフとして活躍してきましたが、オイシックスでは先発に挑戦すると明かしました。



■オイシックス新潟アルビレックスBC 宮森智志(27)

「勢いのある真っ直ぐと落ち球・曲がり球を駆使しながら、奪三振を多く取れるピッチャーだと思う。そこを強みにしながら頑張りたい。」



■オイシックス新潟アルビレックスBC 井口和朋(31)

「安定感のあるピッチング、そこにどんどん球の威力を足して先発でも通用するように頑張りたい。」



■オイシックス新潟アルビレックスBC 石川直也(29)

「(去年オイシックスと戦って)ファンの方々の声援も大きかったですし、それが来年は応援してもらえる側になるというのはすごく心強い。」



オイシックスは今後、2026年2月上旬から静岡の伊豆で春季キャンプを行う予定です。