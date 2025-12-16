新潟伊勢丹が新年の初売りで販売する商品を発表しました。体験型のイベント企画や、あのメジャーリーガーのグッズなど豪華な品揃えとなりました。



■白井希咲記者

「新潟伊勢丹の初売りは、アイドル気分になれるプロマイドの撮影会やスイーツの食べ放題など、家族で楽しめるイベントや様々な商品が用意されています。」



体験型のイベントをはじめ、新年に合わせて2026万円の『ピンクダイヤモンド』などを揃えました。



■新潟三越伊勢丹営業計画担当 中山道彦さん

「ダイヤモンドなど希少性の高いものから、家族で楽しんでいただける企画まで幅広く取り揃えているので、みなさんで楽しんでお帰りいただければ。」



注目は『アスリートのグッズ』。

ドジャース大谷翔平選手がヒットを放ったときのボールや、山本由伸選手の直筆サイン入りのフォトフレームなどが抽選で販売されます。



■新潟三越伊勢丹紳士・スポーツ担当バイヤー 熊谷望さん

「2026年はWBCとワールドカップが開かれるので、日本人の野球選手・サッカー選手でいま一番活躍されている選手のサイン入りグッズや記念品を用意している。」



新潟伊勢丹の初売りは、新年1月2日の午前9時から始まります。