　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の4万9550円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては166.71円高。出来高は1940枚となっている。

　TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49550　　　　　 +90　　　　1940
日経225mini 　　　　　　 49545　　　　　 +85　　　 36407
TOPIX先物 　　　　　　　3381.5　　　　　+7.5　　　　2516
JPX日経400先物　　　　　 30525　　　　　+120　　　　 155
グロース指数先物　　　　　 637　　　　　　+2　　　　 195
東証REIT指数先物　　売買不成立

