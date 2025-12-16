日経225先物：16日19時＝90円高、4万9550円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の4万9550円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては166.71円高。出来高は1940枚となっている。
TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49550 +90 1940
日経225mini 49545 +85 36407
TOPIX先物 3381.5 +7.5 2516
JPX日経400先物 30525 +120 155
グロース指数先物 637 +2 195
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
