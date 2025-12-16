柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、県議会最大会派の自民党は知事の職の継続を【是】とし、信任の意を示す附帯決議案の提出を決めました。



16日に開かれた連合委員会。花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働容認を表明し、県議会に信を問うとしたことについて野党系会派の未来にいがたが改めて知事を追及しました。



■未来にいがた 大渕健代表

「そもそも不信任をしてください。やれるもんならやってくださいと言う方がおかしい。知事が議会をというならば、信を問うことはやめましたとはっきり言ったらどうなんですか。」



■花角英世知事

「(知事の職から)退出させるという権限を持っている議会。これを逆に残す、そのまま職務を続けてもいいよという意味で議会の意思を示すことそれも信任だと捉えている。」



自民党は、知事が国に求めている安全対策など7項目の確認事項について、実施状況をどのように確認するのか質問。知事は、文書での回答を求め議会に報告すると答えました。



その後、自民党は臨時で会議を開き知事が提出した再稼働後の広報費用など約3100万円の予算案に関する附帯決議案を提出することを決定。知事の職を続けることを『是』とし、信任の意思を示す内容です。信任決議案の提出は見送りました。



■自民党 岩村良一幹事長

「(広報費用は)その2という形で補正予算を切り離しで審議をされるので、そこに対する附帯の意見をつけるということがいわゆる信任の意思を示すひとつの方法ではないかという結論にいたった。」



附帯決議案では、「7項目の確認事項への国の対応や東京電力の信頼性の確保に関する取り組みなど、花角知事とともに県民の安全・安心に資する取り組みに最大限注力することを決意する」としています。



『附帯決議案』に法的拘束力はありません。



■リベラル新潟 小泉勝幹事長

「その附帯決議によって信任と置き換える、そのこと自体が我々としては腑(ふ)に落ちない、スッと入ってこないストーリーだと思っている。」



■未来にいがた 大渕健代表

「こういうまだ動きが出そろっているわけではない。まだ不明なことがある。明日議論して決めていきたい。」



未来にいがた、リベラル新潟ともに17日の会派で会議を開き、対応を決定する方針です。12月県議会は22日に採決が行われます。