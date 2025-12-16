16日(火)は不安定な空模様で、急に雨が強まったところがありました。とくに午後は雨の範囲が広がり、本降りとなったところもありました。そして、この雨は17日(水)も続きそうです。



◆今後の天気の移り変わり

今夜9時は全県的に雨が降り、ザっと雨脚が強まるところもあるでしょう。夜間が一旦雨のピークで、所々雨脚が強まるでしょう。



17日(水)朝も沿岸部を中心に広く雨雲がかかりそうです。その後、雨が弱まり日が差すところもありますが、昼過ぎからは再び天気が崩れて広く本降りの雨になるでしょう。



また、夜は山沿いでは雪になるところもありますので、凍結など路面状況の変化に注意が必要です。



◆予想降雪量

16日(火)夜～17日(水)朝にかけては、降っても雨のところがほとんどです。山沿いも含めて各地0cmの予想です。

その後、17日(水)朝～夕方にかけては、上・中・下越の山沿いで5cmの雪の降るところがあるでしょう。



そして、17日(水)は今日より寒さの増すところがありそうです。



◆17日(水)の予想最高気温

新潟市で8℃、長岡市で9℃と日中も一桁台で経過して、今日より空気の冷たくなるところがありそうです。



引き続き、17日(水)も寒さ対策をしっかりとしてお過ごしください。