高性能をハート型に凝縮！静寂も重低音も楽しめるワイヤレスイヤホン「HeartBuds Pro」が登場
ソフトバンク株式会社とSB C&S株式会社が、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドから、アクセサリーのように身に付けられるハート型完全ワイヤレスイヤホンの新モデル「HeartBuds Pro(ハートバッズプロ)」を全国の生活雑貨専門店ロフト(一部店舗を除く)で2025年12月12日から順次発売。
【写真】紺野彩夏さん(HeartBuds Pro Red)と河村ここあさん(HeartBuds Pro Pink)
「HeartBuds」は“かわいいワタシでいたい”をキーメッセージとし、耳元につけるだけで心が弾むようなデザインが支持を集めてきたシリーズだ。今回登場した新モデル「HeartBuds Pro」は、象徴的なハート型デザインをそのまま受け継ぎながら、性能と機能を大幅に強化している。
本モデルには周囲の騒音を効果的に抑えるHybrid方式のANC(アクティブノイズキャンセリング)が採用され、聴きたい音へしっかりとフォーカスできる。さらに、ボタン1つで切り替え可能な2つの音質モードを搭載し、通常モードと重低音を強調する「低音重視モード(Bass Sound Mode)(※1)」を選択できる。
(※1)片側のみの装着時は本機能の切り替えはできない
また、映像と音のズレを軽減する「低遅延モード(※1)(※2)」、2つのデバイスを同時接続してシームレスに切り替えられるマルチポイント機能など、現代のライフスタイルに寄り添う機能も充実。パソコン作業中にスマートフォンへ着信があった場合でも、自然に通話へ移行できる。
(※2)本機能をオンにすると音が途切れることあり
■汐れいらさんとの楽曲タイアッププロモーション。新曲「pink」と連動したスペシャルムービーが公開中！
発売に合わせて、シンガーソングライター汐れいらさんとのタイアッププロモーションが始動。2025年11月26日配信の新曲「pink」に合わせ、特別プロモーションムービーが公開。
「pink」は、つらい出来事を肯定した先に見える“幸せの場所”をテーマにした優しい楽曲で、柔らかなビートや跳ねるようなピアノが印象的だ。映像では“クールさ”と“かわいさ”をかけ合わせ、「HeartBuds Pro」が生み出す新しい音体験を独自の世界観で表現している。
■プロフィール
紺野彩夏(コンノ アヤカ)さん
1999年6月24日生まれ、千葉県出身。集英社「non-no」専属モデル。幼少期から芸能活動を行い、「仮面ライダージオウ」で注目を集める。2024年「宙わたる教室」などに出演し、2025年は複数作品でW主演を務めるなど、俳優として活躍の幅を広げている。
河村ここあ(カワムラ ココア)さん
2007年6月16日生まれ、広島県出身。「Seventeen」専属モデル。テレビ出演を経てドラマ「アオハライド Season1」で俳優デビュー。映画『東京予報「はるうらら」』では初出演・初ダブル主演を務める。
汐れいら(ウシオ レイラ)さん
2002年2月9日生まれ、東京都出身のシンガーソングライター。高校の軽音部をきっかけに作詞作曲をはじめ、芸術大学で培った言葉選びを音楽表現に活かして活動。透明感と強さを併せ持つ歌声と中毒性のあるメロディーが特徴。
■「HeartBuds Pro」製品概要
■主な特徴
・アクセサリー感覚で身に着けられる「HeartBuds」の最新モデル
・高度なHybrid ANC搭載で聴きたい音にフォーカスできる
・通話時の騒音を抑え、相手にクリアな声を届けるノイズリダクション
・2つのデバイスを同時接続し、シームレスな切り替えができるマルチポイント機能
・重低音を強調する「低音重視モード(Bass Sound Mode)(※1)」による豊かなサウンド体験が可能
・映像と音のズレを抑える「低遅延モード(※1)(※2)」
・「Google Fast Pair(※3)」による紛失時の安心機能搭載
・XXSを含む5サイズのイヤーピース同梱
・カラーはRed、Pinkの2色展開
(※3)Android対応。環境により動作が異なる場合がある
【販売店舗】
全国の生活雑貨専門店ロフト(一部店舗を除く)
【価格】
オープン価格
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
コンセプトの耳元に付けるだけ、持っているだけで心が弾むようなハート型のデザインは、誰が見てもかわいいと思うようなフォルムやカラーリングにこだわっています。今回の「HeartBuds Pro」は、見た目のかわいさにプラスして、音や機能にもこだわり開発しました。“かわいい”と“充実機能”を両立したイヤホンをお求めの方におすすめです。
ーー今回の企画のイチオシは？
「HeartBuds Pro」は、愛らしいフォルムはそのままに、イヤホン性能を大きく向上させました。聴きたい音にフォーカスできる高度なHybrid ANCや重低音を楽しめる「低音重視モード」の搭載、マルチポイント機能などなど、充実した機能を搭載しています。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大切な人との通話にも、推し活にも。小さなハートのかわいい「HeartBuds Pro」を、おでかけのおともにしてみてはいかがでしょうか。
※SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標。また本文中の会社名、製品名は各社の登録商標または商標
身に付けた瞬間に気分があがるスタイル性と本格機能を融合した「HeartBuds Pro」。自分らしい毎日を彩る新しいイヤホン選びの選択肢として注目したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
