2025年12月10日、中国のSNS・小紅書（RED）に映画「クスノキの番人」が26年1月30日に日本公開されるとの投稿があり、ネットユーザーから期待の声が寄せられている。

「クスノキの番人」は東野圭吾氏による小説が原作。20年の刊行以降、累計発行部数100万部を超える人気作だ。数多くの著作が映像化されてきた東野作品だが、アニメ映画化は同作が初。監督は「ソードアート・オンライン」シリーズを手がけた伊藤智彦氏、制作はテレビアニメ「リコリス・リコイル」で知られるA-1 Picturesが担当する。

物語は「祈れば願いが叶う」と言い伝えられる不思議なクスノキと、その番人を務める青年の人生を描く。理不尽な理由で職を失い、追い詰められた末に罪を犯した直井玲斗（なおいれいと）は、ある人物の依頼をきっかけにクスノキの番人となり、祈念に訪れる人々との出会いを通して運命を変えていく。なお、24年には続編となる「クスノキの女神」も刊行されている。

主人公・直井役には、長編アニメ映画で初主演を務める日本の俳優・高橋文哉が起用された。また、物語の重要人物である叔母・柳澤千舟（やなぎさわちふね）役を天海祐希が演じるほか、佐治優美（さじゆみ）役を齋藤飛鳥、大場壮貴（おおばそうき）役を宮世琉弥、佐治寿明（さじとしあき）役を大沢たかおが務めることも明らかになっている。

この情報が小紅書（RED）で投稿されると、中国のネットユーザーからは「冬休みに絶対見たい」「まさかアニメ化されるとは…！」「これは期待せずにいられない…！」「この作品、確かにアニメ向きだと思う」「うわ、これはもう本当に見に行くしかない」「うわああ、作画が正統派でめちゃくちゃ良い！」などと、期待を寄せるコメントが届いた。

また、「これ自分が超好きな一冊なんだよ」「原作は続編までちゃんと買ってるよ」「ちょうど小説を読み終えたところだった」「原作読んだけど、本当に感動する作品だった」「原作読みながらずっと映像を想像してたんだよね」「えっ、この本先月ちょうど読み終えたばかり。すごく良かった」との原作に関するコメントも多く集まり、同作の中国での人気の高さがうかがえた。（翻訳・編集/岩田）