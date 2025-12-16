FM802は16日、年末恒例のロックフェス「RADIO CRAZY」（以下レディクレ、12月26〜29日・インテックス大阪）の初日26日に開催される「新日本プロレス スペシャルマッチ」の対戦カードを発表した。

同局は昨年、新日本プロレスの人気選手・高橋ヒロムを「ELECOM Escuchame 802」（火曜後6・20）のDJに抜てきしたことを契機に、昨年レディクレで「新日本プロレス スペシャルマッチ」を初開催。フェスに出現した特設リングでの白熱の戦いが話題を呼んだ。

今年も同企画（第2回）開催がすでに告知されており、この日は注目のカードが明らかに。現在「無所属」で、BULLET CLUB「WAR DOGS」と共闘中のヒロムは第3試合に登場。これまでジュニアのライバルとして名勝負を繰り広げてきた石森太二との激レアタッグが実現する。

敵対関係だった22年11月に、大阪でのビッグマッチで行われた「インクレディブルマッチ」で異例のタッグを組んだが、一触即発状態で最後までかみ合わず。共闘態勢での今回は息の合ったタッグワークが期待できるか!?ヒール軍団「HOUSE OF TORTURE」の金丸義信、SHO組を相手に、ジュニアの顔とも言える2人がメインイベントを盛り上げてくれそうだ。

第2試合は「本間朋晃、真壁刀義組」対「上村優也、海野翔太組」、第1試合は「マスター・ワト、YOH、田口 隆祐組」対「ゼイン・ジェイ、村島 克哉、嘉藤 匠馬組」の6人タッグマッチ。

さらにスペシャルマッチ前にはヒロムがDJとして登場する公開収録も行われる。ゲスト・アーティストは後日、番組SNSなどで発表される。

この日、ヒロムは同番組内で「年末、思いっきりロックできそうで、今からワクワクドキドキです」と、同イベントへの期待を語った。

公開収録とスペシャルマッチを前方で観覧できるロイヤルシートの受付を開始。詳細は同番組サイトで。