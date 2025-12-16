のん、ボディにぴったりフィット衣装姿…「色気が半端ない」「素敵なクリスマスプレゼント、ありがとう！」
俳優・アーティストののん（32）が、16日までに自身のオフィシャルブログを更新。ファンクラブ限定で開催したクリスマスライブで披露した衣装を公開し、反響を集めている。
【写真複数】のん、ボディにぴったりフィットのキラキラ衣装姿
14日のブログで、のんは「のんFC『NON KNOCK』限定のクリスマスライブ。今年もありがとう！」とファンへ感謝。
ステージ衣装は、体にフィットしながらも柔らかな質感で、全身に繊細な輝きをまとったシルバー系のセットアップ。厚底のブーツを合わせ、クールな中にかわいらしさが光った。
しゃがみ込んで視線をまっすぐ向けるカットや、腕をクロスさせた静かな佇まい、強さを感じさせる立ち姿から、ふっと力の抜けた柔らかな表情まで、のんらしい“振り幅”が感じられるライブオフショットとなっている。
ファンからは「美しい」「キラキラ衣装のエイリアンみたいでした（笑）」「ミラーボールのん」「ギンギラギンをさりげなく着こなすのんさん、さすが」「色気が半端ない」「素敵なクリスマスプレゼント、ありがとう！」など、多数の声が寄せられている。
