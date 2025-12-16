『葬送のフリーレン』、温泉/お風呂コラボポスターを展開 “体を芯から温める魔法”
『葬送のフリーレン』のテレビアニメ第2期が、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて2026年1月16日より毎週金曜午後11時から放送開始。この放送に合わせて温泉/お風呂コラボポスターを展開することが16日、発表された。
【画像】もう恋人じゃん！体を密着…フェルン＆シュタルクの新ビジュアル
今回、『葬送のフリーレン』が“体を芯から温める魔法”というキャッチフレーズとともに全国47都道府県の旅館・ホテルが加盟する「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」とのタイアップで約1万6000部のポスターが展開される。
ポスターに描かれたのは、1月から放送開始の『葬送のフリーレン』第2期の中で描写される、主人公であるエルフの魔法使いフリーレンが実は温泉好きで、ゆっくりと温泉に浸かる姿。そのシーンは、先月YouTubeで公開以降すでに約320万回の再生数を数える『葬送のフリーレン』第2期PV第2弾にも含まれています。
温泉好きなキャラクターのフリーレン、そして1月クールという冬の季節の放送という親和性から、今回の企画が実現。『葬送のフリーレン』と言えば、劇中には数々の魔法が登場し、それらは戦いの際に使うものだけでなく、「服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法」といった生活に役立つものであったり、「甘いぶどうを酸っぱいぶどうに変える魔法」といった一見くだらないものであったりとさまざま。今回のキャッチフレーズの“体を芯から温める魔法”も、そんな作中のさながらに、浸かる人をじっくりと温めてくれる温泉・お風呂がもたらず効果はまさに“魔法”。その魔法で至福の表情を浮かべるフリーレンのビジュアルと共に、コラボポスターを楽しめる。
なお同作の原作は、『週刊少年サンデー』（小学館）で連載され、コミックスは累計部数3200万部を突破するなど人気を博している。
