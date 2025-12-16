阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）が、DeNAと契約合意間近であることが16日、関係者の取材でわかった。

右腕はソフトバンク入りも有力視されていたが状況が急転。来季の先発補強が急務のDeNA入りへと白羽の矢が立った。球団では過去2年在籍し、今季10勝をマークしたアンドレ・ジャクソン投手との来季残留交渉を最優先としていが、ここにきてデュプランティエへの動きが強まった模様だ。

この一報が流れると、ネットではベイ党、虎党、鷹党が入り混じって投稿。Xでは「デュプランティエ、まじか」「ソフトバンクじゃないの？」「デュプランティエくんせめてパリーグにしてくれ」「はぁ横浜デュプランティエ 強奪すんなよ」「デュプランティエ横浜は予想してへんて」「ん？デュプランティエどうなってるんだ？」などの声が続々と集まった。

阪神ファンからしてみれば、同じセ・リーグのライバル球団に奪われたことになり、衝撃も大きいようだ。

右腕は今季阪神で15試合、6勝3敗、防御率1・39の成績を残し、ソフトバンクとの日本シリーズでは第2戦に先発起用されていた。