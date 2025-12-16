猛暑などの影響でクリスマスに欠かせない「イチゴ」が値上がりしたことし。物価高のあおりを受けて、ケーキの売れ行きにも変化が出ています。



熊本市北区植木町の観光農園「吉次園」では、12月下旬に始まるイチゴ狩りへ準備が進んでいました。



■川又優アナ

「こちらの農園のイチゴ狩り、毎年多くの人で賑わうそうなんですが、ことしから100円値上げするということです」





値上げの理由は、光熱費と人件費の高騰です。吉次園では、おいしいイチゴを提供するため、ビニールハウスの温度を日中は25℃、夜間は8℃ほどに保っています。

■観光農園 吉次園・前田大全常務

「資材の高騰だったり人件費も上がっていますので、 申し訳ないんですけど若干の値上がりをさせていただく」



影響は、イチゴ狩りだけに留まりません。クリスマスケーキを待つ街の人は。





■ホールケーキを予約した人

「年々（価格が）上がって買いづらいなと思うところはありますけど、子どもが喜ぶので」

Qどんなケーキが食べたい？

「イチゴがのったケーキ」



熊本市で49年続く洋菓子店「マドレーヌ」です。



■山本紗英子アナ

「こちらの洋菓子店、ショーケースには熊本県産のイチゴをふんだんに使ったケーキが並んでいます」



今年も様々なクリスマスケーキを販売しますが…



■マドレーヌ洋菓子店・廣谷孝幸オーナーシェフ

「材料費、人件費、諸経費が上がっているのでここは上げざるを得ない」



去年の仕入れ価格からイチゴが1割、卵やカカオが3割ほど高くなり、ケーキの値上げに踏み切りました。帝国データバンクによりますと、今シーズンのクリスマスケーキの平均価格は税抜き4740円。2021年から900円近く値上がりしています。



■廣谷孝幸オーナーシェフ

「大きなデコレーションケーキがより売れなくなって、それよりも小型化したりロールケーキとかタルト系に移行しているというのはある」



よく売れる商品が、4～6人向けの5号サイズ（4000円）から2～4人向けの4号サイズ（2900円）に変わってきたといいます。価格を抑えたロールケーキやカットケーキを購入する人も増えています。



■廣谷孝幸オーナーシェフ

「（クリスマスを）楽しみたいという気持ちは昔と変わらないと思います。おいしいものがあればなお嬉しいので、みんなで楽しんでいただけたら」

