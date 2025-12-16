²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡ÖÎ¶Ë±¼ò²È¡×¡¢£±£²·îËö¤ËÊÄÅ¹¡¡£´£°Ç¯Ä¶¤ÎÎò»Ë¤âÅ¹¼ç¤¬¹âÎð²½¡¡³¤Á¯ÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤
¡¡²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¹ÅìÎÁÍýÅ¹¡ÖÎ¶Ë±¼ò²È¡Ê¤ê¤å¤¦¤Û¤¦¤·¤å¤«¡Ë¡×¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤¬º£·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£²Ú¶££²À¤¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÌ¼¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ç¡¢³¤Á¯ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë£´£´Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Å¹¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»Ä¤òÀË¤·¤àµÒ¤é¤¬Ï¢Æü¡¢µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÏÃæ²Ú³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²Ú¶££²À¤¤ÎÎÂÀ¥Î´¼£¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡Ë¡¢Ë§²â¡Ê¤Û¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê£·£°¡ËÉ×ÉØ¤¬£±£¹£¸£±Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡££±£µÇ¯Á°¤«¤é¤ÏÌ¼¤Î°ê±Í¡Ê¤¤¤¯¤¨¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò£³¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Åì³¤Á¯ÎÁÍý¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂåÉ½Îã¤¬¡ÖÅÏ¤ê³ª¡Ê¥¬¥Ë¡Ë¤Î¤¢¤ó¤«¤±ßÖÈÓ¡Ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ë¡×¤À¡£¸µ¡¹¡¢¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤ÎßÖ¤áÊª¤ò³Ì¤´¤ÈÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Ì¤ò¤à¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤à¤¤¤¿¥«¥Ë¤òßÖÈÓ¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤³¤íÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤âÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È°ê±Í¤µ¤ó¡£Æ±»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤È¡¢ÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÄÅ¹¤Ï¡¢Î´¼£¤µ¤ó¤é¤¬¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¡£ÄÂÂß·ÀÌóËþÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£