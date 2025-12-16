12月15日、TBSは31日に『大晦日オールスター体育祭』を放送すると発表した。7時間を超える構成で、2年連続の放送となる。

「MCはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんと設楽統（おさむ）さんが務めます。

TBSによると、28年続くスポーツバラエティ『SASUKE』の難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』で登場する究極の跳び箱『モンスターボックス』、『オールスター感謝祭』で心臓破りの急坂を駆け抜ける『赤坂5丁目ミニマラソン』などで、運動自慢を競うということです」（芸能担当記者）

出演するのは、同局で2026年1月から放送されるドラマの出演陣。日曜劇場『リブート』から鈴木亮平、伊藤英明、蒔田彩珠（あじゅ）、『未来のムスコ』から志田未来、塩野瑛久、小瀧（こたき）望、『DREAM STAGE』から中村倫也、池田エライザ、岩瀬洋志、ほかにも、1月4日のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある!〜真面目な話、しちゃダメですか?〜』から吉田羊、磯村勇斗、中島歩らが登場する予定だ。

さらに、多くのトップアスリートが出演して、その数は総勢100名以上になるという。

そうしたなか、SNSでは《え?小瀧さん大晦日にオールスター体育祭?》と、小瀧の出場に驚く投稿が相次いでいる。

「というのも、小瀧さんが所属する『WEST.』は、12月31日と1月1日に大阪・京セラドームで単独ライブをおこなうからです。

かりに生放送となると、小瀧さんがライブに出られなくなるのではないか、という危惧の声があがっているのです。しかし『大晦日オールスター体育祭』は2024年も大晦日に放送されており、その際は収録でしたので、今回も同様なのではないでしょうか」（前出・芸能担当記者）

Xにも

《さすがに収録よな》

《小瀧くんオールスター体育祭走る?》

《小瀧さん分身しないと無理なので収録だよね》

など、混乱している様子のポストが寄せられていた。

そこで、小瀧の出演についてTBSに問い合わせたが、「（出演形式については）事前にお答えすることはしておりません」という回答だった。

小瀧がどのように番組に参加するのか。ファンにとっては、楽しみな大晦日になりそうだ。