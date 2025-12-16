８月に営業終了した小涌園ＳＳ＝５日、箱根町小涌谷

年間２千万人以上の観光客が訪れる箱根町でガソリンスタンドが相次いで閉鎖し、「サービスステーション（ＳＳ）過疎地」（ＳＳが３カ所以下）となったことが分かった。閉鎖は人手不足や利用減少などによるもので、来年３月にはさらに１カ所が閉鎖するため、残るＳＳは２カ所のみとなる。山岳地帯に位置する町では自動車が生活に不可欠で、消防活動やごみ収集などの行政サービスにも影響する可能性があり、町民からは交通インフラの先細りを不安視する声が上がっている。

町内では今年８、１１月に小涌谷、元箱根のＳＳが営業を終了。来年３月には「箱根宮ノ下給油所」（宮ノ下）も閉鎖する。

同給油所を運営する「箱根プレゼントサービス」によると、閉鎖理由は「人手不足」「利用減少」「設備更新の負担」の３点。フルサービスの同給油所は基本的に４人体制で運営してきたが、今年夏に社員１人が退職し、人手不足が顕在化した。数年前からアルバイトの応募もなく、人材確保は困難だった。

加えて、低燃費車や電気自動車の普及、人口減少に伴いマイカー保有者も減るなどしたため、顧客の利用頻度が減り、営業赤字が常態化。タイヤ交換など収益率の高い整備関連の売り上げも落ち込んでいたという。

また、地下のガソリンタンクの老朽化も今後の経営見通しに重くのしかかった。２０１０年の消防法改正により、設置から４０年以上経過したタンクは改修や交換になるケースが多く、その場合、多額の費用が必要となる。同給油所では、あと数年で期限を迎えることも閉鎖へ後押しした。

今年１１月に閉鎖した「箱根湖尻ＳＳ」（元箱根）を運営する「山越ライフエナジー」も、同様にタンクの改修・交換時期に達したための閉鎖だという。