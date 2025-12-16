12月18日（土）よる6時25分放送麒麟・川島明が考えた“１クエスチョン”だけで旅をする！「世界を１つの質問だけで旅したら？～ワールド１クエスチョン～」

テレ東では12月18日（木）よる６時２５分から、「世界を１つの質問だけで旅したら？～ワールド１クエスチョン～」を放送します。

この番組は、世界の国々で麒麟・川島 明が考えた 「たった一つの質問」だけをひたすら聞きこみながら旅をして

世界各国の“ディープな魅力”を掘り当てるロケ番組。第２弾である今回はメキシコ・イタリアで１クエスチョン！

●明るく陽気な国！メキシコでワンクエスチョン！

「Q：あなたよりハイテンションなアミーゴは？」

●グルメ大国！イタリアでワンクエスチョン！

「Q：死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？」

予想の遥か斜め上をいく回答の数々に、スタジオゲストの佐藤栞里・板垣李光人からも驚きの声&爆笑が！

【コーナー内容】

明るく陽気な国！メキシコでワンクエスチョン！「Q：あなたよりハイテンションなアミーゴは？」

▼めっちゃ走ってる…！メキシコの国民食タコスの配達員が全力ダッシュする理由とは？

▼３０もの楽団が毎晩観衆を引き連れて歩き回る街で、ハイテンションな博物館があるとの情報が。行ってみると信じられない光景が…思わず「これ、撮っていいの？」

▼１５歳の女性が派手なドレスを着て踊り狂う謎のパーティーに潜入！パリピ集団の真相に迫る！

グルメ大国！イタリアでワンクエスチョン！「Q：死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？」

▼マルゲリータ発祥のナポリでは、日本では馴染みのない衝撃的なピザが続々と！

▼ローマの日本大好きカップルの新居にお邪魔すると…まさかのトラブル、そして禁断の関係が明らかに！

▼グルメロケのはずが、事態が急変！ナポリのマフィアの巣窟周辺でインタビュー敢行！

▼家族で劇団を組むパフォーマンス集団の家庭料理。そこに込められた想いとは？

≪出演者コメント≫

収録後の３人に、「今日の収録で一番印象に残ったこと」をお聞きしました！

■川島明（麒麟）

突然のミイラです。みんなでハハハハ…って笑った後に『⁈…あれ本物⁈』ってなるシーンがあるんですが

貴重な映像満載ですからぜひご覧ください！」

■佐藤栞里

色々ありますが、「愛のカルボナーラ」ですかね…！カルボナーラ自体が濃厚そうでとっても美味しそうだったのと、二人が見つめあったときに二人にしかわからないアイコンタクトを取っているのがめっちゃキュンキュンしました！

■板垣李光人

イタリアで急に物騒なギャングだの色々でてきたときですかね…。今まで楽しくVTRを見ていたのに、「急に局を間違えた⁈」と思いました。（笑）イチャイチャしてるカップルを見たり、ギャングの巣窟を見たりなど幅がすごいなと思いました！

■プロデューサー 小野裕之（制作局）

「たった一つの質問しかできない状況で海外旅行をすると一体何が起きるのか？」という一点突破型のコンセプトで、事前のリサーチはほとんどせずにロケを行いました。旅番組は入念なリサーチをして、どこで何が撮れるのかという“ネタ”を想定するのが常識なのですが、今回はその常識を完全に無視してみました。その結果、取材先のNGが連発したり、急遽ロケ期間を延長せざるをえなくなるなどのトラブルが！しかし、ロケから帰ってきたディレクターが撮ってきた映像を確認すると…事前に想像ができない“ネタ”が詰まっていたのです。ガチロケだからこそ作れる臨場感を、是非ご体験いただければと思います。

