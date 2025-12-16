レトロゲーム風だし可愛いぞ。

今は無線で繋がるスピーカーが星の数ほど出回っており、機能も見た目も多種多様です。だけど自分が望む機能や価格帯はどの辺なのか？ 自問自答すると、なかなか理想の一品に辿り着けないんですよねぇ。

海外版ファミコンがモチーフ

8BitDoの「Retro Cube 2 Speaker - N Edition」は、天面にゲームパッドみたいな十字キーと、側面2カ所に真っ赤なボタンみたいなスピーカーを持つ奇抜なデザイン。海外版「ファミリーコンピュータ」こと「NES」をモチーフにしています。

十字キーは曲戻し、再生、一時停止、音量、電源を直感的に操作できます。接続はBluetoothと2.4G、有線接続が切り替えられ、土台部分は専用の無線充電器とUSB-C接続の2.4Gアダプター収納を兼ねて実用的です。

Image: 8BitDo

ステレオ音源で臨場感

こうしたスピーカーはほとんどがモノラル音声で、同じ物を2個揃えるとペアリングでステレオになりがち。ですが「Retro Cube 2 Speaker」はふたつの赤丸から左右別々のチャンネルが流れるステレオ音源となっています。ステレオで聞くには左右が近すぎますが、ひとつだけより臨場感は良いでしょうね。

さすがゲームパッドみたいなスピーカーだけあって、音楽モードだけでなくゲーミングモードにも切り替えられます。加えて天面の小さな穴はマイクなので、通話などもできるようです。

本体である程度操作したい

実はミニマムに電源ボタン1個のスピーカーだと、スマホ側で全てを操作するのでちょっと使いづらいってこともあります。本体で、しかもゲームのような操作ができるのは楽しいですね。

デッカい十字キーと赤丸はデスク映えするのも良き。再生していない時は意味なく十字キーで遊んじゃいそうです。

Source: X, 8BitDo via YANKO DESIGN