風呂嫌いの猫さんを1人でシャンプーすることになった飼い主さん。しかし、風呂キャン界隈の猫さんの嫌がり方は凄まじく……！？シャンプーを嫌がる猫さんと飼い主さんの攻防がSNSに投稿されると、記事執筆時点で再生数は56万回を超え、「すごい嫌がりようw」「ふたりともお疲れ様！」などの声が寄せられました。

【動画：『風呂嫌いのネコ』を一人でシャンプーした結果…想像を超えてくる『激しい攻防戦』】

お風呂キャンセル界隈の猫さん

Instagramアカウント「ラグドールのナナ(@nana_zzz__)」では、ラグドールの「ナナ」ちゃんのヤンチャで気ままな日常が投稿されています。

実は、お風呂キャンセル界隈の住人だというナナちゃん。いつもはご夫婦2人がかりでナナちゃんをお風呂に入れているそうですが、この日はママが1人でチャレンジすることに！

早速お風呂の隅っこへ逃げて「お風呂嫌だー」と抗議の声を上げ始めるナナちゃん。ママさんがシャワーをかけると……

「嫌だって言ってるじゃん！」と不満げな声を上げながら、ママの目の前を通り、浴槽のフチに登って反対側へと逃走！ママさんも思わず「あー！」と叫んでしまったそうです。

隠れてみたり反抗してみたり…

気持ちを切り替えて、再び連れ戻したナナちゃんにシャンプーを決行する飼い主さん。「嫌だー！」と抗議するナナちゃんの毛をしっかり泡立てて洗ってあげると……

イスの下に入り込んで隠れてしまいました！さらに、ママがイスをどかして再びシャンプーを再開しようとすると……

なんと、ナナちゃんがママに飛びかかり、そのままママの動きを封じる作戦に出たのです！もうこの時点でママはボロボロ……。なかなか終わらないシャンプー戦争にヘトヘトだったとか……。

その後も続く激しいお風呂攻防戦

しかし、その後もナナちゃんの「攻撃は最大の防御」作戦は止まりません！ママさんの腕に激しくしがみつき、「痛い痛い！」とママさんを脅かしたり、ついには背中の上に乗ってシャワーをかけられないよう防衛し始めたといいます。

あまりにも激しすぎるお風呂攻防戦を経て、どうにかナナちゃんのお風呂を終えたママさん。お風呂キャンセル界隈民の本気をまざまざと見せつけられたことでしょう。

激しすぎるナナちゃんとママのお風呂攻防戦は、Instagramに投稿されると多くのユーザーの注目を集め、記事執筆時点で再生数は54万回を超えています。

コメント欄にも「ふたりともお疲れ様！」と労いの言葉が寄せられるほど、ママの頑張りが伝わったようです！

Instagramアカウント「ラグドールのナナ」では、今回ご紹介したヤンチャな女の子・ナナちゃんの日常が投稿されています。可愛らしいお姫様なナナちゃんの暮らしぶりを覗いてみてくださいね！

ナナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

