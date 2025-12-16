今【グローバルワーク】で売れまくり！ 大人に全力でおすすめ♡「ボストンバッグ」

バッグを新調したいけれど「どれを選べばいい？」と、迷っているミドル世代におすすめしたいのは、【グローバルワーク】売れ筋ランキング上位に入っていた（2025/11/23時点）人気のバッグたち。今回は、キルティングとバイカラー配色がおしゃれで可愛いボストンバッグや、丸みのあるフォルムでフェミニンな雰囲気をまとえるボストンバッグをご紹介。どちらもトレンドのチャーム付きなので、持つだけで最旬ルックを楽しめそうです。

収納力も備わった人気シリーズのミニボストン

【グローバルワーク】「キルティングミニボストン」\4,490（税込）

「人気のキルティングシリーズ」（公式オンラインストアより）という、ミニボストンバッグ。表面感のあるキルティングとバイカラー配色、トレンド感をプラスする紐チャームが大人可愛いポイントに。プラスワンするだけで今っぽくおしゃれな雰囲気をまとえそうです。マチが13cmあるため、コンパクトな見た目以上の収納力にも期待大。小物整理に便利なポケットも複数付いています。

デニムコーデが今っぽくおしゃれに垢抜ける

全5色展開のキルティングミニボストン。スタッフさんが選んだのは、メタリックなツヤ感がスタイリッシュなムードを醸し出すシルバーです。スカイブルーの紐チャームが映えて、コーデがパッと華やかな印象に。シンプルなデニムコーデもグッとおしゃれに垢抜けそうです。

レビューで★4.8の高評価！ ブランドもイチオシのボストンバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽チャーム付きボストン」\4,990（税込）

レビュー140件超え、★4.8の高評価を獲得している（2025/12/10時点）ボストンバッグは、「今期イチオシのチャーム付きボストンバッグ」（公式オンラインストアより）とブランドもプッシュしています。丸みのあるフォルムと細めのハンドルでフェミニンな雰囲気を演出。高級感のあるレザー調素材がリュクスなムードを醸し出し、大人に似合うトレンドコーデを楽しめそう。長財布やペットボトルがすっぽり入る収納力の高さも魅力的。

自分好みのカラーをセレクトして

ベーシックカラーに加え、ライトイエローやボルドーなどのトレンドカラーも揃う全10色展開。公式オンラインストアで、「カラーで異なるチャームがアクセントになり、トレンド感を演出」と紹介されており、自分好みの組み合わせを探すのも楽しそう。スタッフさんのように、チェック柄スカートやテーラードコートを合わせれば、最旬トラッドスタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i