車やトラックの往来が多い車道の真ん中で発見したのは、生後間もない1匹の子猫。親猫とはぐれてしまったひとりぼっちの子猫の運命は…？

子猫との出会いの記録は記事執筆時点でSNSで19万再生を超え、「運命だったんだ」「たくさんのいいことがありますように」との声が寄せられることとなりました。

【動画：トラックも多く走る『車道の真ん中にいた子猫』→近づいてみると…まさかの展開】

車道の真ん中にいた子猫

Instagramアカウント『hirokimitsube』に投稿されたのは、親とはぐれてしまったであろう子猫と投稿主さんが偶然の出会いを果たした日の記録です。

ある日、旅行からの帰り道でトラックなどの往来の多い車道を運転していたという投稿主のhirokimitsube

さん。小さな何かが道路の真ん中にいるのを発見し、近づいてみると、なんと生まれて間もない子猫だったといいます。

子猫はhirokimitsubeさんを見つけると、みずから駆け寄ってきたのだそうです。

生後2週間の子猫を緊急保護

車道の周りには家や人通りが少なく、近くには険しい森があり、嵐の予報まで出ていたとか。「さすがに放っておけない」と不安になったというhirokimitsubeさんは、子猫を近くにあった動物病院に連れて駆け込んだといいます。

子猫は生後わずか2週間で、体重たった180グラムの女の子だそう。病院のあとに警察署に行き、子猫をどうするのか相談した上で、保護して自宅に連れ帰ることにしたようです。

子猫のこれからの成長に期待

一緒に自宅に帰りミルクをあげ、温かい毛布に寝かせてあげると、安心した様子に変わったという子猫。ヘソ天になってhirokimitsubeさんの指にじゃれついて遊ぶなど、あどけない仕草や元気な姿を見せてくれたといいます。子猫の今後の成長が楽しみです。

子猫との出会いから保護までを収めたリール動画には、「この日にこのコに会う運命だったのですね」「あなたに見つけていただいてホントに良かった。ラッキーな子です。きっとそのラッキーを背負ってあなたのところに来たのかも…。」「愛くるしい子猫ちゃん♡」「たくましく育ってくれることを祈ります。」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『hirokimitsube』では、「ラピ」ちゃんと名付けられた子猫の愛しすぎる成長記録を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hirokimitsube」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。