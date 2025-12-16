東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



16日は、午前中は晴れ間のある時間がありましたが、午後は雲が広がり、すっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは強まり、最低気温は0℃を下回った所もありました。最高気温は12℃ほどと寒い一日となりました。



これからの天気です。17日は朝から雨となり、夕方にかけて降ったり止んだりを繰り返す見込みです。雨脚が強まる時間もあるので、雨具は大きめの傘がよさそうです。朝の冷え込みは弱まり、最低気温は7℃前後の予想です。日中の最高気温は15℃ほどの予想ですが、日差しがないので暖かさは感じられないでしょう。





続いて週間予報です。木曜日は日差しが戻りますが、週末にかけて天気は再び下り坂となる見通しです。土日も雲が広がり、雨の降る時間もありそうです。気温は右肩上がりで、週末は20℃に迫るほどの暖かさとなるでしょう。ただ、週明け以降はこの時期らしい寒さが戻り、気温の変化が大きくなりそうです。お伝えしているように、週末は20℃に迫るほどの異例の暖かさとなりそうです。この時期としては10年に一度レベルの暖かさです。この、天気予報でよく聞く「10年に一度」という言葉に関して、「また10年に一度？」「毎年のように言っているけれど、本当に10年に一度なの？」と聞かれることがあります。そこで、16日のお天気メモは「10年に一度の○○ その基準とは？」です。そもそも、この「10年に一度」というワードは、気象庁が発表する早期天候情報という気象情報に基づいて用いられます。早期天候情報は、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量となる可能性が30パーセント以上あると予想された場合に発表されます。ポイントは2つあります。1つは、この時期としてはという言葉です。夏や冬といった大きなくくりではなく、例えば、今回でいうと12月の3週目といった狭い範囲に適用される情報です。もう1つのポイントは、30パーセントという数字です。著しい現象となる可能性がそれほど高くなくても発表される情報なので、情報発表の頻度がそこそこあり、「10年に一度」というワードを耳にする機会が多くなってしまうのです。では、10年に一度程度の著しい高温・低温とは、どのような基準で定められているのでしょうか。天気予報では過去30年分のデータを基に平年値を定めていますが、まず、この基となるデータを値の低い順に並び替えます。そして、10ずつに分けて3グループを作ります。これで、「平年より高い」「平年並み」「平年より低い」という組み分けができあがります。その中でも、高いグループの上位3つが著しい高温、低いグループの下位3つが著しい低温となります。これらは30年分のデータの上位3つ、下位3つとなるので「10年に一度」という表現となるのです。「10年に一度」は、かなりのパワーワードなので、この言葉の背景を正しく理解してもらえたらと思います。