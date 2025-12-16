マンUなどで活躍のナニが子どもたちへ直接指導、来夏ポルトガルへの道も

元ポルトガル代表FWナニが来日し、特別サッカー教室を開催することが12月13日に決定した。

世界を魅了したスターが、東京の世田谷と品川で子どもたちに直接指導を行う。

ポルトガル代表として112試合出場で24得点を記録し、2016年のUEFA欧州選手権（EURO）優勝に貢献したナニ。クラブでは、マンチェスター・ユナイテッドなど欧州各国で数々のタイトルを獲得したポルトガルの英雄だ。

今回の特別サッカー教室は「IBERSELECT ID CAMP」のグローバルツアーの一環として開催される。イベントでは、ナニ自身が子どもたちに向けて直接指導を行い、世界基準のスキルを体感できる貴重な機会となる。

また、クリニックの優秀選手は、来夏ポルトガルで開催される国際ユースサッカー大会「IBERCUP」へIBER SELECT TEAMの一員として参加資格を獲得。世田谷会場（ファンルーツパーク芦花公園）で来年1月4日にU8とU10、5日にU10とU12、品川会場（ThinkPark Arena）では6日にU8とU10のクラスが開催される。（FOOTBALL ZONE編集部）