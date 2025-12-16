テレ朝・三谷紬アナ、キュートな敬礼 一日署長務める姿に反響
テレビ朝日アナウンサーの三谷紬が15日にオフショットを公開。警察官の制服姿を披露すると、ファンから「可愛すぎる」「凛々しい」といった声が寄せられた。
【別カット】パトカーの中からも敬礼
三谷が投稿したのは、千葉県の佐倉警察署の一日警察署長を務めた時のオフショット。写真には、白バイにまたがって制服姿で敬礼をする姿やパトカーの中から笑顔で敬礼する様子も収められている。投稿の中で三谷は「地元佐倉ということもあり嬉し恥ずかし…」とつづりながらも「地元がより安全で安心して住める街であるりますようみんなで協力して住み良い街を作っていきましょうね」とコメントしている。
彼女の制服姿に、ファンからは「可愛すぎる」「凛々しいぞ」「美しすぎる警察署長さん」などの称賛が集まっている。
■三谷紬（みたに つむぎ）
1994年4月4日生まれ。千葉県出身。2017年4月1日にテレビ朝日入社。『美味しい競馬』や『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』などを担当番組に持つ。
引用：「三谷紬」インスタグラム（＠mitani_tsumugi）
