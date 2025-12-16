今年4月、7年以上続いた「黒潮大蛇行」が終息ました。この間、獲れる魚の量や魚種の変化やなど、高知県内の漁業に大きな影響を与えました。



2017年9月。気象庁は2005年8月以来、12年ぶりに黒潮が「大蛇行」していると発表しました。

本州の南を流れる暖かい海流「黒潮」。

その流れがどう変わったのか、土佐湾周辺海域の海況データの分析を行っている県水産試験場の猪原さんに聞きました。





■県水産試験場・猪原さん「黒潮が鹿児島の屋久島、種子島の沖を抜けて宮崎沖・足摺・室戸沖・潮岬沖と通過していくによって、足摺沖あたりから離岸し始めて和歌山の潮岬沖で大きく離岸する」黒潮大蛇行とは、和歌山県の潮岬から大きく離岸した状態で流れることで、本州に沿って流れる通常と比較するとルートが大きく異なります。2017年8月から始まった今回の大蛇行は、今年4月に終息するまで7年9か月続きました。これは観測データがそろった1965年以降に確認された大蛇行のうち、最も長い期間となりました。長期間の黒潮大蛇行は県内の漁業に大きな影響を与え、獲れる魚の種類や漁獲量が大きく変化しました。■猪原さん「大蛇行というところもあるが、ブリも不安定になったし、サバ。サバの仲間でもゴマサバ。足摺岬周辺で獲れるゴマサバだったり、あとはウルメイワシ。大蛇行の期間の後半でいうとキンメダイだとかイワシ、シラスも獲れなくなった」黒潮大蛇行によって大きな影響を受けた魚種のひとつがウルメイワシです。土佐市宇佐町の宇佐漁港では、ウルメイワシの一本釣り漁が盛んで、町をあげてブランド化に取り組み、観光資源として大きな役割を担っていました。12月に入って、宇佐漁港を訪ねると―■宇佐統括支所 井本和年さん「全く獲れない。待っててもダメなので、カツオ漁に行ったり」ウルメイワシ漁をやめた漁師も少なくないということです。宇佐町の特産品であったウルメイワシの漁獲量は、黒潮大蛇行が始まった2017年に激減。多いときで150トンほどあった水揚げ量も今ではほとんどありません。原因は黒潮が蛇行したことにより、ウルメイワシの餌場が変わったためと推測されています。■井本さん「おそらくウルメイワシというのは、黒潮が接岸しているときに大陸棚から湧昇してくる栄養価の高い水で発生したプランクトンを食べるためにそのエリアに多く群れていたと思うが、大蛇行の時にその場所に行ってみると、ほとんどウルメイワシが映らない。巨大な群れが映らない。ということはおそらく湧昇が起こっていないので、餌も無くてそこが餌場になっていない可能性がある」今年4月に黒潮大蛇行が終息したものの、まだ安定的に漁獲量が戻った訳ではありません。黒潮の蛇行による不漁は県東部・室戸市にも大きな影響がありました。室戸市の室津漁港。この日、漁に出ていたのは12年前に関東から移住し、漁師となった佐藤勇さん（58）です。佐藤さんが水揚げしているのはキンメダイです。■佐藤さん「黒潮蛇行が始まって数年はキンメの水揚げも良かったので、ピークが過ぎた後、現状物凄くピークに比べれば10分の1ぐらいの水揚げなってしまってというのが今の現状なので」県漁協室戸統括支所のまとめたキンメダイの漁獲量の推移では、黒潮大蛇行が始まって3年ほどはそれまでと同様に毎年200トンほどでしたが、年々漁獲量は減っていき、2021年には124トンにまで減っています。さらにキンメ漁をやめる漁師が続出し、2024年は8トンと大蛇行前のわずか4パーセントにまで落ち込みました。黒潮大蛇行は終息したものの、ウルメイワシ漁と同じく、蛇行前の環境に戻ったわけではありません。■佐藤さん「今日行ったところも前から行っている所で釣っているので、漁場自体は変化がないと思う。ただ、蛇行が終息してその漁場の潮が例年よりも早いので、なかなかキンメを釣るには適さない潮の流れに今はなっている」県水産試験場によると、研究機関の調べで蛇行の終息後、黒潮の流れが陸地に近い場所を流れる状況が続き不漁の原因になっていると言います。■県水産試験場・猪原さん「室戸岬も足摺岬も我々の計算では黒潮の流軸距離まで5マイルだとか10マイルというかなり近いという状況が続いていて、土佐湾内の流れも非常に強かったことを確認している。黒潮の早い状況が続くので狙った水深に仕掛けが落とせない。キンメダイのいるところまで仕掛けが落とせなくて漁にならないということも実際起きている」では、いつになれば蛇行前の環境に戻るのでしょうか。■猪原さん「2か月先までしか予測はできないが、1月中も流れが速い状況は続くだろうと言われている。この状況はまだ漁師にとっても続くというのを周知している」めまぐるしく変わる潮の流れは簡単に予測できるものではありません。■猪原さん「今たまたま2・3か月近いだけで、また1月以降は、もう少し離れた状態だとかいうのが続くかもしれない。そこは何とも。黒潮の流れというのは国の研究機関なんかもなかなか読めないというぐらい変動が激しいので、そこを予測するのは難しいし、過去とどうだろうかというのもなかなか言いずらい」一方で、黒潮大蛇行の終息によって今後はキンメダイが室戸の沖合に多く回遊してくる可能性もあります。■佐藤さん「蛇行が終わったから今年から元に戻るということではないと思う。これが1年かかるのか2年かかるのか、はたまたもう将来的にキンメが獲れないのか。これは将来のことなので予測は付かないが、少なくとも蛇行前の水揚げ量が戻ってくることは期待している」漁業は自然環境に大きく左右される仕事。土佐湾の貴重な資源を私たちの食卓へと届けてくれている漁業者たちをこれからどう守っていくのか。黒潮大蛇行の影響から、改めて重要な課題が浮かび上がってきます。