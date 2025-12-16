【映画ランキング】『ズートピア2』ぶっちぎりでV2 2週間で42億円突破！ 『ロマンティック・キラー』は4位発進
12月12〜14日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週圧倒的首位発進を決めた『ズートピア2』が、週末金土日動員116万1000人、興収16億2400万円をあげ、ぶっちぎりのV2を達成。累計では動員301万人、興収42億円を突破している。
2位も、先週同様『栄光のバックホーム』が、週末金土日動員11万人、興収1億5800万円をあげランクイン。累計では動員65万人を超え、興収が9億円に迫っている。
3位は、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮＆ロバート・ゼメキス監督によるSFアドベンチャーの金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映が、初週金土日動員8万6000人、興収1億9800万円をあげ初登場。史上初となるIMAXと4DXでの上映も話題になっている。
4位は、上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）のクワトロ主演が話題の映画『ロマンティック・キラー』が、初週金土日動員7万6000人、興収1億600万円をあげ初登場。
5位は、公開7週目を迎えた『爆弾』。累計では動員183万人、興収26億円を突破した。6位は公開28週目となる『国宝』が先週から順位を一つ上げた。累計では動員1271万人、興収179億円を突破している。
また7位には、｢エヴァンゲリオン｣シリーズ30周年を記念した上映企画「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest．2025−2026」の1作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』が初登場を果たした。
12月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『栄光のバックホーム』
第3位：『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映
第4位：『ロマンティック・キラー』
第5位：『爆弾』
第6位：『国宝』
第7位：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』
第8位：『TOKYOタクシー』
第9位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第10位：『ペリリュー−楽園のゲルニカ−』
