お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョが１６日、都内で「アバター ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン 監督、１９日公開）の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登壇した。全世界歴代興行収入ランキング１位の名作「アバター」の最新作。この日は、映画の上映を盛り上げようと、日本版声優や豪華ゲストら総勢２０名が登場した。

青木は上下黒のレザー姿で登場し、時折り下に着ていた赤のタンクトップ姿を見せ、会場を沸かせた。「レッドカーペットを歩ける人生じゃなかったので、ありがたい。先日、（お笑い番組の）爆笑レッドカーペットがあったんですけど、オーディションは落ちましたので、それも含めてありがたいと思っています」と喜んだ。

今作のポイントを聞かれると、「究極のスペクタルアクション。見たことのない戦いというか、レベルが違う。戦い方、場所、もう全部夢でも見ない戦いが行われていた。炎がテーマになっているんですけど、リアルなめちゃくちゃリアルでした。本物と同じ。それくらい素晴らしい映画でしたので、ぜひ見てほしいなと思います」と感動した様子だった。