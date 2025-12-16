ラグビーリーグワン2部の花園の南アフリカ代表SOマニー・リボックが16日、東大阪市立英田中学校を訪問した。今季のホスト全試合の東大阪市内小中学生無料招待カードを授与した。

10月に行われたトークショーで「地域の子どもにプレーを見に来てほしい。何かできないか」とリボックが問いかけたことがきっかけとなり、東大阪市内の小中学生無料招待が決まった。

この日、実際に中学校を訪れたリボックは「今日は本当に来られて良かったし、素晴らしい時間をここで過ごせた。彼らに配ったカードを実際にゲームに持ってきて、我々のゲームを見て楽しんでもらいたいと心から思う。彼らが将来、ライナーズに入りたいと思えるようなプレーをしたい」と語った。

リボックがキックを披露し、ラグビーを通しても交流を深めた。ラグビー部の岸田主将は「試合を見に行けることが凄く光栄。僕たちも日々努力してライナーズの選手のようになりたい」と目を輝かせた。

ホーム開幕戦となる20日は東葛と対戦する。リボックは「いい準備ができている。ホームの観客の皆さんの前でプレーできるのは凄く楽しみ」と笑みを浮かべた。