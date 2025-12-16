Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。この日はTEAM雷電・本田朋広（連盟）と、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）という、リーグ内でもイケメン雀士と知られる2人の直接対決。下位に苦しむチームを押し上げるのはどちらだ。

【映像】本田 VS 鈴木優 注目のイケメン対決

TEAM雷電は一時、上位にも顔を出していたが、現在はボーダーライン付近の競り合いの真っ最中。▲176.7と、なかなかマイナスが減らない。本田も直近10戦ではトップ1回、2着1回で、あとは全て逆連対。エースのようにチームを引っ張っていた勢いを今日にも取り戻したい。

鈴木優も、状況はほぼ同じ。チームも▲175.2とTEAM雷電のわずかに上。あってないような差でしかない。鈴木優は直近5戦で3着1回、ラス4回とブレーキで、稼いでいたポイントの大半を吐き出した。なんとしても巻き返す。

必死に這い上がろうとしているのは、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）も同じ。15戦して1勝は寂しいが、それでも▲82.4で済んでいるのは、2着6回・3着6回と踏ん張っているからこそ。今夜こそ2勝目だ。

ぐいぐいとポイントを伸ばしているのが赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）。直近10戦では逆連対が2回だけ、トップ5回・2着3回となれば、個人3位まで浮上するのも自然。チームはプラス域とマイナス域、行ったり来たりの状況。これを改善するもの渡辺の役割だ。

【12月16日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人3位 ＋217.7

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人27位 ▲82.4

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人19位 ＋4.4

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人17位 ＋54.2

【12月15日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋497.3（62/120）

2位 EX風林火山 ＋490.5（62/120）

3位 BEAST X ＋284.5（62/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲21.4（60/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲58.4（62/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲141.6（64/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲175.2（64/120）

8位 TEAM雷電 ▲176.7（60/120）

9位 EARTH JETS ▲269.8（62/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲429.2（58/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

