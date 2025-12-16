ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」が、16日に開幕した。

人気女子レーサー・西橋奈未（29＝福井）のトークショーが、7R発売中に中央ホールで行われた。

ステージからの景色を見た率直な気持ちを聞かれた西橋は「まぶしいッスね。テカーっですね」と驚きを隠せず、生で見ていたオープニングセレモニーも「みっちみちでしたね」とファンの多さにまたビックリ。先週の金曜から待機しているファンがいたことを知り「凄い。さすがグランプリですね」と感心していた。

3月15日のまるがめで落水して頭蓋骨骨折を負い「一歩間違ったら失明だったり、脳が障害を残ったり」という状況ながら4月3〜8日のG1宮島71周年記念で戦列に復帰。「良くはなりました。ケガの傷跡も、だいぶ良くなりましたし」と現状を説明した。

その復帰戦やクリスマスの思い出などファンからの質問に答えた後は、プレミアムG1クイーンズクライマックス（28〜31日、大村）の話に。出場できた思いを、こう語った。

「いろいろ考えた1年やったんですけど、12人に残れるとはおもわんかったので、凄いうれしいことはないですね。ケガを乗り越えて走れるなんて上出来です」

ちなみに来年のクイーンズクライマックスは住之江が舞台。「大村はもちろんなんですけど住之江の12人にもしっかり残りたいんで、大村が終わったら住之江のことを考えなきゃ…ですね」と先を見据えつつ、大みそか決戦に向けて健闘を誓った。