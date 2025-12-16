尾崎正直官房副長官は16日午後の会見で、16日午前に、木原稔官房長官が国光あやの外務副大臣を「厳重注意」したことを明らかにした。国光外務副大臣は、先月も木原官房長官に「注意」されたばかり。いずれも国会の質問通告をめぐっての“事実誤認”に基づく発言や投稿が原因で、異例の事態となっている。

【映像】尾崎官房副長官の回答

会見では記者が「国光あやの外務副大臣がネット番組で、『立憲民主党の小西議員の質問通告が大量だったせいで女性官僚が何人もやめた』などの発言をし、木原官房長官が厳重注意をしたと立憲の斉藤国対委員長が明らかにしました。事実関係を伺います。また国光氏は11月にも国会での質問通告をめぐって事実と異なる投稿をしたとして謝罪し、木原官房長官が注意していましたが 政府としての受け止めと今後の対応について伺います」と質問。

尾崎官房副長官は「12日、小西議員より外務省に対して、国光外務副大臣がインターネット番組において自身に対する事実に基づかない中傷を行っている旨のご連絡がありました。これを受けまして15日、国光副大臣は当該発言を撤回して小西議員に直接謝罪するとともに、本日午前、謝罪文を手交したと承知をいたしております。その上でこのような事実誤認に基づく発言に関しまして本日午前、木原官房長官から 国光副大臣に対して厳重に注意をしたところであります。国光副大臣におかれましては引き続き、今回の注意の主旨をしっかり踏まえて職務を果たしていただきたい、そのように考えておるものであります」と答えた。

国光外務副大臣は11月に高市早苗総理が午前3時に“出勤”し予算委員会の答弁準備をしたことについて「質問通告が遅いからだ」「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」などとXに投稿、野党側が「事実誤認だ」と反発していた。この時質問通告はルールを守って行われており、木原官房長官は当時「事実誤認であったということから、私から国光あやの外務副大臣に対しては、注意をしたところであります」と会見で話していた。（ABEMA NEWS）