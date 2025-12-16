クマによる人身被害が各地で相次ぐなか、東京商工リサーチ（東京）が業務への影響について全国の企業に初めて調査したところ、東北地方では３割近い企業が「影響が出ている」と回答したことがわかった。

調査は１〜８日、インターネットで行われ、全国の６３０９社から有効回答を得た。このうち業務に「影響が出ている」と答えたのは６・５％の４１４社だった。

なかでも東北地方では、５５３社のうち２８・９３％にあたる１６０社が「影響が出ている」と回答。北海道の１５・４６％、北陸地方の８・６７％を大きく上回り、全国で最も割合が高かった。

具体的な影響（複数選択可）は、「従業員への周知や注意喚起に迫られた」が４７・０％と最も多く、「被害を防ぐ投資が必要になった」が２７・５％と続いた。

このほかにも影響として「従業員が襲われた」（群馬・運送業）、「田んぼでの作業が滞った」（福島・農業）、「勤務時間中に従業員が子どもを送迎」（秋田・サービス業）などの回答が見られた。

一方、「クマ対策グッズの受注が増えた」（大阪・製造業）といった回答もあった。