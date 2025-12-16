16日午後、東京・板橋区で小学5年生の男子児童とトラックが衝突した事故があり、男児が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。

夕暮れの住宅街に集まった警察官の姿。近くの横断歩道には、バツ印があり、その周辺を警察官が調べています。

警視庁によりますと16日午後3時半すぎ、東京・板橋区志村で「小学生とトラックがぶつかった」と通報がありました。

事故があったのは板橋区立志村第二小学校のすぐ近く。

この学校の児童ではありませんでしたが、小学5年生の男子児童がトラックと衝突、下敷きになったとみられています。

その後、男児は病院へ搬送されましたが死亡が確認されました。

近くの小学校に子どもを通わせる人は――

付近の小学校の保護者

「結構バスが止まっていたりすると横断歩道から人が出てきた時にわかりにくい。その割に見晴らしがいいので車が飛ばして通っていくところ。子どもにも『注意しなさい』と言っている場所ではあります」

信号がなく、以前から“危ない交差点”だったといいます。

警視庁は過失運転致傷の疑いでトラックを運転していた60代の男を現行犯逮捕。男は「子どもをはねました」と容疑を認めているということです。

警視庁は運転手の男に当時の状況を詳しく聞くなどして調べています。